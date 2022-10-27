Финансы

McDonald’s возобновил работу еще трех заведений в Киеве и области

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
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В четверг, 27 октября, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу еще трех заведений в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Фото: pixabay.com

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Где открылись заведения

В Киеве работу возобновили заведения по следующим адресам:

  • ст. м. Арсенальная, ул. И. Мазепы, 1,
  • рядом с ТРЦ Blockbuster, просп. С. Бандеры, 36-Б

В Киевской области McDonald's начал работать в с. Гора, ул. Бориспольская, 6.

Полный перечень открытых заведений можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что рестораны McDonald's работают с 9:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги заведения работать не будут.

Напомним

«Минфин» писал о том, что во вторник, 25 октября, 5 заведений McDonald's еще открылись в Киеве и возобновили работу в Тернополе и Борисполе.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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