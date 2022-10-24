Украинцы с освобожденных территорий могут получить еще по 2 000 тысячи
Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных и эвакуированных территорий, на который будут поступать средства доноров. Постановление вступит в силу с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства в фейсбуке.
Фото: flickr.com
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Подробности
За счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет оказываться денежная и гуманитарная помощь эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий. При Минреинтеграции будет создана комиссия.
По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:
- на закупку продовольствия;
- одежды;
- лекарств;
- эвакуацию граждан;
- обустройство мест их компактного размещения.
Как получить выплаты
Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.
В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи.
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На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:
- местные органы власти в течение 7 дней предоставляют информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации;
- областные военные администрации передают эту информацию в Минреинтеграцию;
- министерство совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней перечисляет средства Укрпочте;
- Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты людям.
Как получить средства эвакуируемым в другие регионы:
- за 3 дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании сведений от Укрзализныци передает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
- в течение 2 дней министерство перечисляет денежные средства;
- в течение 5 дней Укрпочта производит выплаты эвакуированным.
Источник: МинФин