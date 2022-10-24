Украинцы с освобожденных территорий могут получить еще по 2 000 тысячи

Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных и эвакуированных территорий, на который будут поступать средства доноров. Постановление вступит в силу с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства в фейсбуке.

Фото: flickr.com

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Подробности

За счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет оказываться денежная и гуманитарная помощь эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий. При Минреинтеграции будет создана комиссия.

По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:

на закупку продовольствия;

одежды;

лекарств;

эвакуацию граждан;

обустройство мест их компактного размещения.

Как получить выплаты

Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.

В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи.

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На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:

местные органы власти в течение 7 дней предоставляют информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации;

областные военные администрации передают эту информацию в Минреинтеграцию;

министерство совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты людям.

Как получить средства эвакуируемым в другие регионы:

за 3 дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании сведений от Укрзализныци передает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;

в течение 2 дней министерство перечисляет денежные средства;

в течение 5 дней Укрпочта производит выплаты эвакуированным.

Источник: МинФин