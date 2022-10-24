Финансы

Украинцы с освобожденных территорий могут получить еще по 2 000 тысячи

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
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Минреинтеграции открывает счет для помощи жителям освобожденных и эвакуированных территорий, на который будут поступать средства доноров. Постановление вступит в силу с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства в фейсбуке.

Фото: flickr.com

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Подробности

За счет средств, которые будут поступать на гуманитарный счет Минреинтеграции в Национальном банке, будет оказываться денежная и гуманитарная помощь эвакуированным украинцам и жителям освобожденных территорий. При Минреинтеграции будет создана комиссия.

По ее решению средства будут выдаваться областным военным администрациям на:

  • на закупку продовольствия;
  • одежды;
  • лекарств;
  • эвакуацию граждан;
  • обустройство мест их компактного размещения.

Как получить выплаты

Разовые выплаты составят 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, все остальные категории получат 2000 гривен.

В ведомстве составили алгоритм предоставления денежной помощи.

Украинцы в оккупации и зоне боевых действий могут получить по 6660 гривен

На деоккупированных территориях выплаты будут производить так:

  • местные органы власти в течение 7 дней предоставляют информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации;
  • областные военные администрации передают эту информацию в Минреинтеграцию;
  • министерство совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней перечисляет средства Укрпочте;
  • Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты людям.

Как получить средства эвакуируемым в другие регионы:

  • за 3 дня до отправки эвакуационного поезда Укрпочта на основании сведений от Укрзализныци передает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;
  • в течение 2 дней министерство перечисляет денежные средства;
  • в течение 5 дней Укрпочта производит выплаты эвакуированным.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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