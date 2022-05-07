Аналитики Moody`s считают, что криптовалюты не помогут России обойти санкции

Криптовалюты не помогут России вести торговлю и бизнес в обход западных санкций. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody’s, пишет РБК.

фото: hromadske.ua

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По оценкам аналитиков Moody’s, рынок криптовалют в России ограничен по размеру, а его ликвидность — низкая. Так, на бирже ликвидность пары рубль/биткоин составляет около $200 тыс., на внебиржевых торговых сервисах — около $30 млн в день.

В свою очередь, российские финансовые институты ежедневно проводят международные операции на сумму около $46 млрд. При этом, 80% таких операций происходит в долларах.

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Кроме того, криптобиржи активно вводят меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, регулируемые криптобиржи должны соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства, что позволяет отслеживать незаконные транзакции.

Также аналитики отмечают, что санкции были введены и против некоторых площадок. В частности, 5 апреля Минфин США ввел санкции против крупнейшей русскоязычной онлайн-платформы Hydra Market. Также санкции были введены против криптовалютной биржи Garantex Europe OU.

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Напомним, что криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам для пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более €10 тыс. Клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств.

Источник: МинФин