Приватбанк завершил миграцию дата-центра в «облако»

Приватбанк завершил миграцию IТ-систем из физического центра хранения данных в облако. Цель — минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могут уничтожить во время войны. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

фото: kp.ua

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«Отныне все основные приложения и сервисы Приватбанка успешно перенесены в облачное хранилище, чтобы обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам в любой момент», — отметили в банке.

Ключевые факты о миграции в «облако»:

менее 45 дней понадобилось, чтобы все важные приложения безопасно разместить и запустить в работу по облачной среде;

3500 серверов перенесли;

более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загрузили в облако;

более 270 важных приложений перенесли;

более 460 ІТ-специалистов банка и подрядчиков работали над проектом.

«Объем работ, который мы реализовали, для проектов такого масштаба в нормальном проектном ІТ-цикле обычно занимает 1,5 года и больше», — рассказывают в Привате.

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В пресс-службе добавили, что в этот период некоторые клиенты банка чаще обычного сталкивались с проблемами при осуществлении платежей или карточных переводах.

«Стоит отметить, что наши клиенты не имели доступа к системам менее 5% времени (менее 50 часов) за этот период. Извиняемся за неудобства и надеемся на понимание, ведь это все было ради безопасности средств наших клиентов», — прокомментировали в банке.

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Источник: МинФин