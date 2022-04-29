Приватбанк завершил миграцию дата-центра в «облако»
Приватбанк завершил миграцию IТ-систем из физического центра хранения данных в облако. Цель — минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могут уничтожить во время войны. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
фото: kp.ua
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«Отныне все основные приложения и сервисы Приватбанка успешно перенесены в облачное хранилище, чтобы обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам в любой момент», — отметили в банке.
Ключевые факты о миграции в «облако»:
- менее 45 дней понадобилось, чтобы все важные приложения безопасно разместить и запустить в работу по облачной среде;
- 3500 серверов перенесли;
- более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загрузили в облако;
- более 270 важных приложений перенесли;
- более 460 ІТ-специалистов банка и подрядчиков работали над проектом.
«Объем работ, который мы реализовали, для проектов такого масштаба в нормальном проектном ІТ-цикле обычно занимает 1,5 года и больше», — рассказывают в Привате.
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В пресс-службе добавили, что в этот период некоторые клиенты банка чаще обычного сталкивались с проблемами при осуществлении платежей или карточных переводах.
«Стоит отметить, что наши клиенты не имели доступа к системам менее 5% времени (менее 50 часов) за этот период. Извиняемся за неудобства и надеемся на понимание, ведь это все было ради безопасности средств наших клиентов», — прокомментировали в банке.
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Источник: МинФин