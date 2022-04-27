Финансы

Верховная Рада хочет возобновить налоги за растаможку авто

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Документ инициирован налоговым комитетом ВРУ. Об этом известно со страницы законопроекта № 7311, передает ЭП.

фото: focus.ua

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Какие возобновят налоги

Законопроект предлагает ряд налоговых и таможенных изменений, в частности — увеличение военного сбора вдвое — с 1,5% до 3%, а также разрешение на возмещение налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В части таможенных платежей парламент предлагает возобновить налогообложение, действовавшее до начала апреля для товаров, которые ввозили плательщики единого налога первой, второй и третьей группы, а также для транспортных средств, которые ввозили граждане для свободного оборота.

Кроме того, «старое» налогообложение хотят вернуть для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

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Как писал «Минфин», в льготном режиме, который отменяет уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, уже ввезено более 19 тыс. авто — это влечет за собой проблемы для ввоза гуманитарной помощи.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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