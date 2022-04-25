Правительство уже выплатило украинцам $1,1 миллиарда по программе єПідтримка — Шмыгаль

Правительство Украины уже выплатило $1,1 млрд гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по программе єПідтримка. Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

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«Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров», — отметил Шмыгаль во время визита в США.

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: «МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты — все применяют быстрые подходы».

Проблема с выплатами

Напомним, как ранее сообщал «Минфин», многие читатели нашего сайта жаловались на то, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дія», но деньги не получили.

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В сообщении об одобрении заявки в приложении «Дія» отмечалось, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступали. В свою очередь банки заявляли, что задержка происходит не с их стороны.

В Минэкономики заверили, что украинцы, которые подали заявку в период с 23 по 31 марта и были внесены в соответствующий реестр гарантированно получат выплаты.

Источник: МинФин