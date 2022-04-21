Доход Procter & Gamble превысил ожидания Уолл-Стрит, акции выросли на 1%

20 апреля Procter&Gamble опубликовал свою квартальную отчетность. Она свидетельствует, что компания сумела немного смягчить экономические проблемы и превзойти ожидания рынка, пишет CNBC.

Фото: mabaya.com

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главные финансовые новости

Валовая прибыль компании упала на 4% по сравнению с первым кварталом 2021-го, но операционная маржа снизилась за квартал всего на 0,1%.

В компании подчеркнули, что все проблемы, с которыми она столкнулась, в частности, дисбаланс между спросом и предложением, геополитические потрясения, разрывы цепей поставок и высокие цены на энергоносители, продолжат оказывать давление на расходы компании.

На рыночных торгах акции компании выросли на 1%.

Показатели, о которых доложила компания несколько превзошли ожидания Уолл-Стрит:

Прибыль на акцию составила $1,33, против ожидаемого $1,29.

Доход составил $19,38 млрд против ожидаемых $18,73 млрд

P&G сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале финансового года составила $3,36 млрд ($1,33 на акцию), по сравнению с $3,27 млрд ($1,26 на акцию) годом ранее.

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Чистые продажи выросли на 7% до $19,38 млрд. Однако объем продаж вырос всего на 3%.

Рост продаж по сегментам

Больше всего продажи компании выросли у секторов красоты и здоровья, где компания представлена бреднями s Vicks, ZzzQuil, Oral-B и Cres — на 16%.

Подразделения по уходу за одеждой и бытовой химии выросли на 10%. Уход за одеждой, где компания представлена моющим средством Tide, показал двузначный рост органических продаж, поскольку компания повысила цены и предлагала больше продуктов премиум-класса.

Сегмент ухода за телом, включающий бренды Gillette и Venus, доложил о росте продаж в 8%.

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Отдел красоты показал худший результат: продажи выросли всего на 3%, а их объем снизился. Компания объяснила это эффектом пандемии. В этом сегменте P&G представлен брендами Pantene и SK-II,

Прогноз на оставшийся год

На 2022 год финансовый год P&G повысила свой прогноз роста выручки с диапазона 3%-4% до 4% до 5%. Прогноз роста органических продаж вырос с 4−5% до 6−7%.

P&G ожидает роста прибыли на акцию за финансовый год в диапазоне 3−6%, вероятно ближе к более низкому пределу, из-за инфляции и колебаний цены валюты.

Компания прогнозирует, что высокая цена сырья увеличит расходы на $2,5 млрд, рост транспортных расходов заберет еще $400 млн, а колебания валютных курсов — еще $300 млн.

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P&G также уже третий квартал подряд повысила ожидания инфляции.

Источник: МинФин