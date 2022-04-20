Финансы

Что будет с ценами на топливо в Украине (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 20 апреля, 2022
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Как изменился рынок топлива во время войны, откуда Украина сейчас завозит топливо, сколько оно будет стоить, нужно ли сейчас государственное регулирование цен на топливо и что будет с ценами на топливо в Украине, — об этом в видео для «Минфина» рассказал Сергей Куюн, директор ООО «Консалтинговая группа А-95».

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Из-за обстрелов врага потеряны десятки нефтебаз, стране приходится искать новые источники поставок нефтепродуктов и логистические коридоры.

В этом видео эксперт рассказывает, как отрасль преодолевает эти вызовы, будут ли украинцы обеспечены бензином и дизтопливом и какие ценники увидим на АЗС.

Читайте также: Сергей Куюн о рынке топлива: А-92 потихоньку отходит, меньше будет сжиженного газа

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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