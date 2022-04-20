Что будет с ценами на топливо в Украине (видео)

Как изменился рынок топлива во время войны, откуда Украина сейчас завозит топливо, сколько оно будет стоить, нужно ли сейчас государственное регулирование цен на топливо и что будет с ценами на топливо в Украине, — об этом в видео для «Минфина» рассказал Сергей Куюн, директор ООО «Консалтинговая группа А-95».

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Из-за обстрелов врага потеряны десятки нефтебаз, стране приходится искать новые источники поставок нефтепродуктов и логистические коридоры.

В этом видео эксперт рассказывает, как отрасль преодолевает эти вызовы, будут ли украинцы обеспечены бензином и дизтопливом и какие ценники увидим на АЗС.

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Источник: МинФин