На аукционе военных облигаций Минфин привлек 5,5 миллиарда на нужды армии. В основном от ОВГЗ в евро

На аукционе военных облигаций, 5 апреля, Минфин привлек 5,5 миллиарда гривен в бюджет. Эти средства будут направлены на армию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Telegram.

1

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На первом апрельском аукционе ОВГЗ инвесторам в первый раз предлагали ценные бумаги в евро. Были размещены военные облигации на 143 млн евро под 2,5% сроком на 8 месяцев.

Также были размещены и военные облигации в гривне, но спросу на них особенно не было. В общей сложности в бюджет привлекли 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов за 40 дней с начала полномасштабного нападения России на Украину привлекло в государственный бюджет более 29 млрд грн и около $12 млн благодаря восьми аукционам по продаже военных облигаций.

Как приобрести облигации

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

Купить военные облигации от ICU с доходностью 11%. Для пользователей «Минфина» — без комиссий

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин