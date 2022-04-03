Финансы

Украина ежемесячно тратит на войну примерно $10 миллиардов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
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По подсчетам Министерства финансов, на месяц военных действий Украина тратит около $10 млрд. Об этом сообщает Офис президента по итогам совещания, которое Владимир Зеленский провел с экономическими блоками Офиса и Кабинета Министров.

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На совещании участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления и рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе. В частности, участники обсудили источники финансирования расходов, как собственные налоговые поступления, так и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте были затронуты перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Напомним

Ранее Минфин сообщал, что в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен. Это означает, что месячная роспись выполнена на 92,9%

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В то же время государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 составили 162,9 млрд грн или 120,4% от запланированных на этот период,

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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