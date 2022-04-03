Сколько и у кого одалживала Украина в 1 квартале 2022

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 составили 162,9 млрд грн или 120,4% от запланированных на этот период, сообщает Министерство финансов.

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По данным Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-март 2022 составили 96,1 млрд грн (93,1% плана), платежи по обслуживанию — 39,2 млрд грн (94,5% плана).

Сколько принесли ОВГЗ

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 66,2 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 5,1 млрд грн (171,6 млн долл. США и 7,1 млн евро).

За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 47,7 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины — 20,0 млрд грн.

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Международные заимствования

Из внешних источников привлечено 96,7 млрд грн, в том числе:

0,1 млрд грн ($3,5 млн) средства займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины» (№ 8973-UA от 27.08.2019);

1,2 млрд грн ($40,0 млн) — средства займа МБРР в рамках проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии covid-19» (№ 9196-UA от 14.12.20).

0,4 млрд грн ($14 млн) — займ МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование проекта «Экстренное реагирование на covid-19 и вакцинация в Украине» (№ 9315-UA от 17.05.21);

0,1 млрд грн ($4,9 млн) займ МБРР в рамках проекта «Экстренное реагирование на covid-19 и вакцинация в Украине» (№ 9250-UA от 17.05.2021);

41,3 млрд грн ($1,4 млрд) получение средств Международного валютного фонда в рамках дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI);

19,5 млрд грн (0,6 млрд евро) — займ ЕС в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи;

8,5 млрд грн (257,0 млн евро) получение средств займа ЕИБ в рамках проекта Проект по осн. кредиту для МСП и компаний со средним уровнем капитализации (APEX) (№ 82.844 от 24.12.14);

10,3 млрд. грн. (0,3 млрд евро) получение средств займа МБРР в рамках проекта «Дополнительный заем ко Второй ссуде на политику развития в сфере экономического восстановления» (№ 9366-UA от 08.03.2022);

2,7 млрд грн ($91,2 млн) получение средств займа МБРР в рамках проекта Второе дополнительное финансирование проекта «Экстренное реаг. на covid-19 и вакцинация в Украине» (№ 9369-UA от 08.03.22);

12,6 млрд грн (382,0 млн евро) на получение средств займа ЕИБ в рамках проекта «Основной кредит для аграрной отрасли» (85.055 от 28.12.2015).

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Источник: МинФин