Дочка Сбербанка в Лондоне объявила о банкротстве

Дочерняя компания российского Сбербанка получила согласие от британского суда по установлению временной администрации в банке, что фактически означает начало процедуры банкротства финучреждения. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Экономическая правда».

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Директора Sberbank CIB UK Ltd подают заявление на временную администрацию — форму неплатежеспособности, предусматривающую, что администратор будет обеспечивать вывод банка с рынка с минимальным для него ущербом.

Адвокат банка на суде в пятницу отметил, что причиной такого решения стали «трудности, связанные с санкциями» и отметил, что хотя подразделение не подпадает под санкции, это все равно «проблема».

Администраторы также вели переговоры, чтобы получить специальную лицензию, которая позволила бы подразделению продолжать предоставлять некоторые финансовые услуги, ведь действующая лицензия Сбербанка заканчивается в воскресенье.

Российское правительство владеет контрольным пакетом акций банка. Несмотря на то, что британское подразделение не попало под санкции, его материнской компании запрещено производить клиринговые платежи через Британию и отключено от финансовой системы США.

Bloomberg называет это «самой большой финансовой потерей Лондона после российского вторжения в Украину». Банк сообщил в электронном заявлении, что «прекращает деятельность „Sberbank CIB UK“ в соответствии с законодательством после выполнения всех обязательств клиентов».

Источник: МинФин