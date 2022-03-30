Заместитель министра энергетики РФ хочет «как можно быстрее» легализовать майнинг криптовалют

Заместитель министра энергетики Р Ф Евгений Грабчак предложил убрать «регуляторную неопределенность» вокруг майнинга криптовалют и внедрить четкие правила для отрасли, сообщает cointelegraph.

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В своей речи на первой конференции легальных крипто-майнеров в Иркутске Грабчак призвал как можно быстрее внедрить регуляторные нормы в сектор.

«Легальный вакуум усложняет регулировку сектора и установление четких правил игры. Этот легальный вакуум должен быть ликвидирован как можно скорее. Если мы хотим продолжать эту деятельность, а у нас нет других вариантов в теперешней реальности, мы должны внедрить законное регулирование, добавив концепт майнинга в нормативную базу», — заявил он

Также замминистра предложил передать полномочия по выделению территорий и энергетических квот для майнинга на региональный, а не федеральный уровень. Кроме того, он выразил сомнение в способности рынка самостоятельно регулировать отрасль.

Резкий разворот

Еще в январе центробанк РФ призвал полностью запретить все операции с криптовалютой, в том числе и ее майнинг. Но после начала международной изоляции страны, ее чиновники начали отзываться о криптовалютах положительнее.

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В начале марта рабочая группа в Думе отметила важность «четких правил для индустрии цифровых активов» для минимизации рисков от использования криптовалюты. 21 марта вице-премьер Р Ф Александр Новак заявил, что «было бы разумно легализовать майнинг».

Поможет ли биткоин обойти санкции

В Европейском центробанке заявляют, что Россияне начали использовать криптовалюты для обхода санкций, под которые попала банковская система страны-агрессора после вторжения в Украину, и обещают это остановить.

В то же время криптоэксперты утверждают, что это маловероятно, в том числе из-за того, что рынок криптовалют слишком «неглубокий», чтобы вместить хоть сколько-нибудь значительную долю российской экономики.

Напомним

В Украине криптовалюту легализовали еще 16 марта, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах».

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По последним данным, объем пожертвований Украине на гуманитарные и военные цели в криптовалюте составляет около $103 млн в долларовом эквиваленте.

Источник: МинФин