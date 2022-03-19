Заводы «на замок»: Bosch покидает российский рынок

Компания Bosch направила своим сотрудникам письмо, в котором рассказывает о ограничениях работы в России. Ожидается, что немецкая корпорация прекратит поставки товаров в РФ, а также остановит 2 завода. Об этом в телеграмм сообщил один из сооснователей monobank Дмитрий Дубилет.

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«Кажется, Bosch наконец-то определился со своей позицией! Вот, какое письмо компания отправила своим сотрудникам. Надеюсь, скоро еще и выйдут с официальным заявлением», — сообщил Дубилет. Компания в письме заявила следующее:

Bosch обнаружил, что продукция, возможно, используется в военной технике России. Это прямо противоречит договоренностям с российскими компаниями, и потому Bosch остановила поставки для грузовиков.

Bosch перестал принимать заявки от российских автопроизводителей и фактически прекратил поставки продукции для российских автопроизводителей.

Bosch прекратил поставки на свой центральный склад в Москве с момента начала военных действий.

Полностью прекратили поставки не только бытовой техники, но и деталей для нее, а также автокомплектов (вторичный и ОЕМ рынки).

Прекратили работу двух заводов в Санкт-Петербурге по производству бытовой техники, а также производству тепловой техники, автокомпонентов, электроинструментов.

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Дубилет напоминает, что Bosch — не просто производитель бытовой техники, а промышленный гигант, от продукции которого зависит много производств в России. Объем продаж компании в РФ за 2021 г. превышает 1,2 млрд евро.

Источник: МинФин