Курс валют на 6 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 4 копейки. Евро подскочил в покупке на 27 копеек, а в продаже на 28 копеек.

Фото: bbc.com

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Валюта Закрытие 5 января Открытие 6 января Изменения доллар 28,24/28,26 28,28/28,30 4/4 евро 34,62/34,64 34,89/34,92 27/28 рубль 0,3788/0,3793 0,3850/0,3854 0,0062/0,0061

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,2400−28,2600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,6250−34,6495 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3788−0,3793.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,45 гривны. Евро покупают по 34,40 гривны, продают по 34,95 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,35−28,45 гривны, евро — 34,50−34,65 гривны.

Источник: МинФин