Финансы
Курс валют на 6 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 4 копейки. Евро подскочил в покупке на 27 копеек, а в продаже на 28 копеек.
Фото: bbc.com
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Валюта
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Закрытие 5 января
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Открытие 6 января
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Изменения
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доллар
|28,24/28,26
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28,28/28,30
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4/4
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евро
|34,62/34,64
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34,89/34,92
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27/28
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рубль
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0,3788/0,3793
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0,3850/0,3854
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0,0062/0,0061
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,2400−28,2600 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,6250−34,6495 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3788−0,3793.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,45 гривны. Евро покупают по 34,40 гривны, продают по 34,95 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,35−28,45 гривны, евро — 34,50−34,65 гривны.
Источник: МинФин