Госстат: Потребительские цены в 2020 году выросли на 5%

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составила 0,9%, а за год составила 5%. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Фото: dtkt.ua

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Как изменились цифры

В 2020 году инфляция ускорилась на 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Базовая инфляция в декабре составила 0,3% после 0,7% в ноябре, 0,8% — в октябре и 1,1% — в сентябре, а с начала года — 4,5%. В годовом измерении базовая инфляция составила 3,9%.

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Что происходило с ценами

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца.

На 8,3−0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т. ч. одежда — на 5%, обувь — на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.

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Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.

Что будет с ценами

Кабмин ожидает, что инфляция в следующем году ускорится до 7,3%. Инфляционный таргет НБУ — 5 (± 1)%. Опрошенные «Минфином» эксперты считают, что потребительская инфляция по базовому сценарию составит 6,4%.

На рост цен будут влиять следующие факторы:

Рост доходов населения. С 1 января минимальная зарплата повышена на 20% до 6 тыс. грн., а с 1 декабря она вырастет до 6,5 тыс грн. Также в следующем году будут расти пенсии и социальные выплаты.

Восстановление потребительского спроса. Вместе с восстановлением экономики будет расти и потребительский спрос. Индекс потребительских настроений резко снизился после введения карантина в первом полугодии прошлого года, но уже летом начал восстанавливаться. Кроме этого, по данным НБУ, уже осенью начали расти реальные зарплаты. В частности, в октябре прошлого года они были на 10% выше, чем в прошлом году.

Как убежден инвестиционный аналитик Фридом Финанс Украина Денис Белый, инфляция ускорится при любых темпах роста экономики, ведь рост спроса спровоцирует соответствующее повышение цен в целом.

Рост цен на энергоносители. По прогнозу Альпари, повышение спроса на мировых рынках будет толкать цены на энергоносители до прошлогодних максимумов. Так же рост цен на нефть и газ ожидают в ICU: по расчетам специалистов, цены на нефть постепенно будут расти до средних значений $ 55−60 за баррель, а цены на природный газ в среднем за 2021 год вырастут на 42%. Эти тенденции приведут к повышению цен на топливо, что скажется на стоимости всех товаров, и коммунальные услуги.

Источник: МинФин