Финансы

Референдум о продаже земли иностранцам будет проведен в течение 3 лет — министр АПК

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения

По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita, сообщает Экономическая правда.

1

«Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по-прежнему брать землю в долгосрочную аренду», — рассказал министр.

По его словам, пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины. «Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный», — отметил Лещенко.

Как будет действовать рынок земли

Верховная Рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения 31 марта прошлого года. Согласно закону, продажа такой земли станет доступной с 1 июля 2021 года.

Право покупки земли будут иметь:

  • граждане Украины
  • юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников;
  • территориальные общины и государство;
  • банки могут стать собственниками земли только при условии, если земучасток досталась им в качестве залогового имущества с непогашенным кредитом.

Также закон предусматривает, что иностранцы не смогут стать собственниками украинской земли до проведения референдума по этому вопросу.

Читайте также: 10 выводов из закона о рынке земли. Что нас ждет

Мораторий на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года. Затем мораторий продолжали ежегодно на 1 год.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Авиакатастрофа в Индонезии: в МИД рассказали об украинцах на борту

2 часа ago

Google удалил приложение Parler, в котором общались сторонники Трампа

3 часа ago

В Индонезии разбился самолет с 50 пассажирами на борту

4 часа ago

СБУ начала вести беспрецедентное коронавирусное расследование

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button