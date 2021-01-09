Референдум о продаже земли иностранцам будет проведен в течение 3 лет — министр АПК
По словам министра аграрной политики Романа Лещенко, референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita, сообщает Экономическая правда.
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«Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. О том, смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по-прежнему брать землю в долгосрочную аренду», — рассказал министр.
По его словам, пока идет борьба за реформу рынка земли, инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины. «Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный», — отметил Лещенко.
Как будет действовать рынок земли
Верховная Рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения 31 марта прошлого года. Согласно закону, продажа такой земли станет доступной с 1 июля 2021 года.
Право покупки земли будут иметь:
- граждане Украины
- юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников;
- территориальные общины и государство;
- банки могут стать собственниками земли только при условии, если земучасток досталась им в качестве залогового имущества с непогашенным кредитом.
Также закон предусматривает, что иностранцы не смогут стать собственниками украинской земли до проведения референдума по этому вопросу.
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Мораторий на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Сначала его продлили до 2005 года. Затем мораторий продолжали ежегодно на 1 год.
Источник: МинФин