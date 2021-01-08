НБУ рассказал, в каких банках больше всего вкладчиков

НБУ опубликовал статистику по счетам граждан в банках- членах Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФЛ). По данным регулятора, на 1 декабря 2020 года больше всего вкладчиков было в Приватбанке (22,53 млн), Универсал Банке (3 млн) и Райффайзен Банке Аваль (2,42 млн).

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В начале 2020 года тройка фаворитов вкладчиков выглядела иначе. На 1 января 2020 года на первом месте по количеству вкладчиков также был Приватбанк (22,46 млн). Второе место занимал Альфа-Банк Украина (2,2 млн), третье — Укрсиббанк (2,18 млн).

По итогам 11 месяцев Альфа-Банк переехал на 4 позицию в топ-10. Укрсиббанк занимает 7 строчку в ренкинге.

Топ-10 банков по количеству вкладчиков на 1 декабря 2020

Банк Количество вкладчиков, всего 1. Приватбанк 22 537 237 2. Универсал Банк 3 058 702 3. Райффайзен Банк Аваль 2 423 300 4. Альфа-Банк Украина 2 402 107 5. ПУМБ 2 367 379 6. Укргазбанк 2 283 695 7. Укрсиббанк 2 254 769 8. А-Банк 1 740 201 9. ОТП Банк 1 172 436 10. Пивденний 687 464

Источник: НБУ

В опубликованной НБУ статистике не отражены данные по Ощадбанку, поскольку он не является членом ФГВФЛ. Все вклады в госбанке гарантируются государством в полном объеме.

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Топ-10 банков по количеству вкладчиков на 1 января 2020

1. Приватбанк 22 466 287 2. Альфа-Банк Украина 2 215 338 3. Укрсиббанк 2 181 308 4. Укргазбанк 2 085 171 5. ПУМБ 2 032 079 6. Райффайзен Банк Аваль 1 974 408 7. Универсал Банк 1 799 561 8. А-Банк 1 534 797 9. ОТП Банк 1 025 118 10. Сбербанк 776 960

Источник: НБУ

Депозиты растут

По данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в украинских банках за ноябрь 2020 года увеличился по сравнению с октябрем на 1,3% — до 379,306 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) — на 0,6%, до 276,625 млрд.

Всего за 11 месяцев объем средств населения на гривневых депозитах вырос на 20,5%, на валютных (в долларовом эквиваленте) — на 1,1%.

В целом депозитный портфель украинских банков (домохозяйств и корпоративного сектора) на 1 декабря текущего года составил 1 296,5 млрд грн, за ноябрь он вырос на 0,5%. С начала года рост составил 21%.

Источник: МинФин