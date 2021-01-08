НБУ рассказал, в каких банках больше всего вкладчиков
НБУ опубликовал статистику по счетам граждан в банках- членах Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФЛ). По данным регулятора, на 1 декабря 2020 года больше всего вкладчиков было в Приватбанке (22,53 млн), Универсал Банке (3 млн) и Райффайзен Банке Аваль (2,42 млн).
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В начале 2020 года тройка фаворитов вкладчиков выглядела иначе. На 1 января 2020 года на первом месте по количеству вкладчиков также был Приватбанк (22,46 млн). Второе место занимал Альфа-Банк Украина (2,2 млн), третье — Укрсиббанк (2,18 млн).
По итогам 11 месяцев Альфа-Банк переехал на 4 позицию в топ-10. Укрсиббанк занимает 7 строчку в ренкинге.
Топ-10 банков по количеству вкладчиков на 1 декабря 2020
|Банк
|Количество вкладчиков, всего
|1. Приватбанк
|22 537 237
|2. Универсал Банк
|3 058 702
|3. Райффайзен Банк Аваль
|2 423 300
|4. Альфа-Банк Украина
|2 402 107
|5. ПУМБ
|2 367 379
|6. Укргазбанк
|2 283 695
|7. Укрсиббанк
|2 254 769
|8. А-Банк
|1 740 201
|9. ОТП Банк
|1 172 436
|10. Пивденний
|687 464
Источник: НБУ
В опубликованной НБУ статистике не отражены данные по Ощадбанку, поскольку он не является членом ФГВФЛ. Все вклады в госбанке гарантируются государством в полном объеме.
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Топ-10 банков по количеству вкладчиков на 1 января 2020
|1. Приватбанк
|22 466 287
|2. Альфа-Банк Украина
|2 215 338
|3. Укрсиббанк
|2 181 308
|4. Укргазбанк
|2 085 171
|5. ПУМБ
|2 032 079
|6. Райффайзен Банк Аваль
|1 974 408
|7. Универсал Банк
|1 799 561
|8. А-Банк
|1 534 797
|9. ОТП Банк
|1 025 118
|10. Сбербанк
|776 960
Источник: НБУ
Депозиты растут
По данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в украинских банках за ноябрь 2020 года увеличился по сравнению с октябрем на 1,3% — до 379,306 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) — на 0,6%, до 276,625 млрд.
Всего за 11 месяцев объем средств населения на гривневых депозитах вырос на 20,5%, на валютных (в долларовом эквиваленте) — на 1,1%.
В целом депозитный портфель украинских банков (домохозяйств и корпоративного сектора) на 1 декабря текущего года составил 1 296,5 млрд грн, за ноябрь он вырос на 0,5%. С начала года рост составил 21%.
Источник: МинФин