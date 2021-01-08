Налоговая декларация за 2020 год. Кто должен подавать и как это правильно сделать

С начала 2021 стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2020 года, — напоминает Государственная налоговая служба (ГНС).

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Как подавать декларацию

По выбору налогоплательщика, декларация подается по месту налогового адреса лично или уполномоченным лицом. Ее можно отправить по почте или с помощью средств электронной связи.

На официальном вебпортале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах». С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Когда нужно отчитаться

Граничные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) 2020:

для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения, — в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного (налогового) года. Последний день — 09.02.2021;

для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV НКУ обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — до 01 мая года, следующего за отчетным. Последний день — 30.04.2021;

для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку — до 31 декабря включительно, следующего за отчетным годом. Последний день — 31.12.2021.

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Кто должен декларировать доходы

Декларацию нужно предоставлять:

если доходы получены не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; полученное в наследство или в дар имущество (если они получены не от членов семьи первой и второй степени родства) и др.;

если доходы получены от налоговых агентов, но они не облагались налогом при выплате. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;

в случае получения иностранных доходов;

в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

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Кому не нужно подавать декларацию

Налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы исключительно:

от налоговых агентов, и эти доходы не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов, независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных ІV разделом Налогового кодекса Украины (НКУ);

от операций продажи (обмена) имущества или дарения. Если в соответствии с разделом IV НКУ доход от них не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или если при нотариальном удостоверении договоров с этих доходов был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;

доход получен в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачены налоги в соответствии с п. 174.3 ст. 174 НКУ.

Источник: МинФин