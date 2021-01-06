Сколько Украина заплатит МВФ в 2021 году. График на следующие 15 лет

Украина в течение 2021−2036 годов должна вернуть Международному валютному фонду 8,06 млрд специальных прав заимствований (SDR). В течение 2021 — 1,155 млрд SDR (около $ 1,7 млрд). Об этом сообщается на сайте МВФ.

Фото: rbc.ua

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Сколько и когда будем платить

Первый платеж запланирован на 4 февраля — 98,5 млн SDR. Наибольшие платежи размером 295,5 млн SDR запланированы на 12 марта и 13 сентября.

В течение 2022 года Украина должна выплатить 1,67 млрд SDR, 2023-го — 1,98 млрд SDR, 2024-го — 1,81 млрд SDR, 2025 — 1,12 млрд SDR.

Общая сумма выплат до 1 февраля 2036 года составляет 8 млрд 059 млн 519 тыс. 762 SDR.

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Предыстория

21 декабря миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества.

Миссия будет дистанционной — через веб-связь — и будет перерыв. Она началась перед католическим Рождеством, и продлится после празднования Нового года.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $ 700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.

9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $ 600 млн под 6,2%.