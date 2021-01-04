Украина расширила список стран «красной зоны»

Минздрав Украины обновил список стран «красной зоны». По сравнению с предыдущей версией списка, нынешний увеличился на четыре пункта и включает 49 государств.

фото: Газета.ру

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Кто вошел в список

В «красную зону» перешли шесть государств: Польша, Италия, Израиль, Монако, Ливан и Колумбия.

В «зеленой зоне» оказались Армения и Болгария.

По-прежнему в «красном списке» остается популярная среди украинцев Турция. В «зеленой зоне» находятся Беларусь, Россия, а также открытые для туристов из Украины ОАЭ, Доминиканская республика, Мальдивы, Египет, Танзания.

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В этот раз Минздрав Украины снизил уровень заболеваемости для внесения страны в красный список с 374 до 315,3 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 2 недели.

Напомним, по возвращению из стран из «красного списка» в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна.

СПИСОК СТРАН

Источник: МинФин