Курс валют на 30 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 2 копейки. Евро прибавил в покупке 2 копейки, а в продаже 3 копейки.

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Валюта Закрытие 29 декабря Открытие 30 декабря Изменения доллар 28,19/28,21 28,21/28,23 2/2 евро 34,57/34,60 34,59/34,63 2/3 рубль 0,3824/0,3829 0,3810/0,3815 0,0014/0,0014

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,1900−28,2150 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,5750−34,6056 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3824−0,3829.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,30 гривны. Евро покупают по 34,08 гривны, продают по 34,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−28,25 гривны, евро — 34,15−34,30 гривны.

Источник: МинФин