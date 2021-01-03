Финансы

Курс валют на 30 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 2 копейки. Евро прибавил в покупке 2 копейки, а в продаже 3 копейки.

0

Валюта

Закрытие 29 декабря

Открытие 30 декабря

Изменения

доллар

 28,19/28,21

28,21/28,23

2/2

евро

 34,57/34,60

34,59/34,63

2/3

рубль

0,3824/0,3829

0,3810/0,3815

0,0014/0,0014

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 28,1900−28,2150 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 34,5750−34,6056 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3824−0,3829.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,30 гривны. Евро покупают по 34,08 гривны, продают по 34,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−28,25 гривны, евро — 34,15−34,30 гривны.

Источник: МинФин

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