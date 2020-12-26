Рожкова и Сологуб пошли в суд. Оспаривают выговоры Совета НБУ

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: segodnya.ua

3

Что известно

«ОАСК просят признать противоправными и отменить решение Совета НБУ, датированное октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первого заместителя председателя НБУ Рожковой и заместителя председателя НБУ Сологуба. В то же время, истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины», — говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по искам Сологуба и Рожковой.

Читайте также: Скандал «на кухне» НБУ. Посольство США обеспокоено ситуацией

Предыстория

Совет Национального банка 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы Якова Смолия.

Читайте также: В МВФ прокомментировали ситуацию с Сологубом и Рожковой

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Детально о скандале читайте тут

Источник: МинФин