Доллар и евро продолжают дорожать: что происходило с валютным рынком в среду

Среда прошла очень активно на валютном рынке и в целом сложилась не очень позитивно для гривны и Нацбанка. Курс доллара и евро в очередной раз вырос, а регулятору пришлось второй день подряд выходить на торги с продажей доллара по 28,45 гривен, а затем и по 28,49 гривен, чтобы погасить нарастающий спрос.

Фото: financebrokerage.com

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За 23 декабря доллар на межбанке подорожал с 28,39/28,415 до 28,41/28,44 гривен, а евро — с 34,63/34,65 до 34,68/34,71 гривен.

Спрос активно превышал предложение и с утренних 28,39/28,415 уже к 11:00 доллар вырос до 28,45/28,475 гривен, а к 12:00 и вовсе до 28,47/28,495.

Ближе к 11 часам на торги в первый раз вышел Нацбанк и буквально за несколько минут продал $ 20 млн по 28,45 гривен. Этого явно было мало, покупатели нервничали и регулятору пришлось снова появиться на рынке с продажей уже по 28,49 гривен.

Повторный выход НБУ дал сигнал рынку об уровне «потолка» по курсу на сегодня и котировки доллара надолго замерли в пределах 28,465−28,47/28,49−28,495.

После обеда межбанк начал постепенно затихать. Желающих покупать становилось все меньше, а вот некоторые продавцы все еще оставались на торгах. Спекулянты тоже начали постепенно уходить с рынка, так как реальных покупателей, готовых переплачивать, уже не было. В последний час сессии курс опустился до 28,41/28,44 гривен при реальном отсутствии покупателей.

Главные события 23 декабря на межбанке:

Рост котировок доллара с утренних 28,39/28,415 до 28,41/28,44 гривен и по евро с 34,63/34,65 до 34,68/34,71 гривен к концу сессии.

Нацбанк по наблюдениям участников торгов продал $ 20 млн по 28,45 гривен и еще до $ 30−45 млн по 28,49 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4629 гривен, а официальный на 24 декабря установлен на отметке 28,4551 гривен за доллар.

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Источник: МинФин