Главное за вторник: успешный ОВГЗ-аукцион, миссия-онлайн и вирус позитива на 2021-й

Выбираем акции для инвестиций

Акции Apple сейчас стоят около $122, а стоимость одной акции известной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. — более $335 тыс. Казалось бы, ответ на вопрос, какая компания стоит дороже, очевиден. На самом деле цена акции — это просто цифра, которая сама по себе ничего не значит. «Минфин» разбирался, на какие показатели обращать внимание, чтобы определить стабильность компании и в какую сторону будут двигаться ее акции.

Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Об этом написал глава Национального банка Кирилл Шевченко в фейсбуке.

ВВП Украины в третьем квартале упал на 3,5% — Госстат

Государственная служба статистики подтвердила предварительную оценку падения экономики Украины в III квартале 2020 года. Об этом говорится в данных Госстата.

Минфин привлек на ОВГЗ-аукционе более 22,2 миллиарда

Министерство финансов на аукционе 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщило Министерство финансов на официальном сайте.

#добіса2020. Запустим вирус позитива на 2021 год

А помните свои планы и мечты на 2020 год? А потом все внезапно полетело к черту на рога. Ощущение, что год какой-то бракованный, не исчезло до сих пор.

Источник: МинФин