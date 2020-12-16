В Мисто Банк ввели временную администрацию. Когда ожидать выплат вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода Мисто Банка с рынка путем введения временной администрации. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Временная администрация вводится сроком на один месяц с 15 декабря 2020 до 14 января 2021 включительно.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов с делегированием всех полномочий временного администратора АО «Мисто Банк» назначен начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию.

Когда начнутся выплаты вкладчикам

Выплаты вкладчикам возмещения по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн начнутся не позднее 20 рабочих дней со дня введения временной администрации, то есть в первой половине января 2020 года.

О точной дате и порядке выплат, а также обо всех решениях по этому банку Фонд будет сообщать вкладчикам и кредиторам на своем веб-сайте и в социальных сетях.

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Предыстория

14 декабря Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Причина отнесения

Проблемы в банке с капиталом начались из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

О средствах вкладчиков банка

78% вкладчиков АО «Мисто Банк» (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Источник: МинФин