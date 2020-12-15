За полгода госбанки списали неработающих кредитов на 111 миллиардов

За половину 2020 году доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась более чем на 5% — по состоянию на 1 ноября этот показатель составлял 43,4%. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в фейсбуке.

Фото: finclub.net

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Тренд года

Важным трендом 2020 года назвал Кирилл Шевченко снижение уровня неработающих кредитов.

Только государственные банки в июне — ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности.

«За третий квартал доля неработающих кредитов сократилась на 2,9 в. п. — до 45,6% кредитного портфеля. В октябре этот процесс продолжился, и на 1 ноября доля NPL составляет 43,4%», — подчеркнул глава центробанка.

По его словам, впервые за долгое время госбанки уменьшили долю NPL в своих портфелях до показателя ниже 60%. Шевченко посоветовал госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов.

Сколько списали в первой половине года

По итогам первого полугодия 2020 года, портфель NPL в банках государственного сектора сократился лишь на 6,1 млрд грн — до 391 млрд грн.

Доля NPL в кредитном портфеле государственного сектора снизилась на 2% — до 63,1%.

Что предшествовало

Еще в июле 2017 года Украина по этому показателю была на первом месте в мире. 58% всех кредитов на тот момент в украинских банках были неработающими. Такой результат — это наследство прошлых лет, когда стандарты оценки заемщиков были низкими, кредитования связанных лиц — распространенным явлением, а права кредиторов — недостаточно защищенными, пишет главный банкир страны.

«В 2020 году мы начали активную работу по очистке банков от ненужного бремени. Весной правительство приняло решение об инструментах реструктуризации NPL в госбанках, а в конце июня Совет по финстабильности представил трехлетние планы по очистке. С тех пор процесс по снижению NPL сдвинулся с мертвой точки», — подчеркнул Кирилл Шевченко.

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Источник: МинФин