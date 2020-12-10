Банк Японии стал крупнейшим владельцем акций страны — более чем $400 миллиардов

Банк Японии стал крупнейшим владельцем акций в стране — общая стоимость его активов превысила $400 млрд, сообщает Bloomberg.

Фото: bitnovosti.com

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Как это случилось

Согласно данным Исследовательского института NLI, в ноябре центробанк страны — Банк Японии — в массовом порядке покупал биржевые фонды с целью поддержки рынка на фоне эпидемии коронавируса. В дальнейшем он получил огромную прибыль в результате их оценки.

«При этом размер активов Банка Японии впервые оказался выше, чем у Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF), который в прошлом месяце, по оценкам Ide, составил 44,8 трлн иен», — говорится в сообщении.

В результате стоимость активов Банка Японии теперь составляет 45,1 трлн иен.

Наличие сразу двух подобных «китов» на рынке не может не вызвать беспокойства инвесторов. Так, по мнению Сатоши Окумото, главного исполнительного директора Fukoku Capital Management Inc., доминирование этих двух государственных структур порождает сомнения относительно их влияния на цены на рынке.

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Год регулятора

В целом уходящий год стал рекордным для Банка Японии из-за пандемии: он еще больше расширил свою программу покупки активов, поскольку пандемия привела к падению фондового рынка.

«Регулятор даже заявил в марте, что может приобрести в этом году японские биржевые фонды на сумму 12 трлн иен, что вдвое превышает его годовой план», — отмечает издание.

И добавляет, если цены на местные акции будут расти, такой разрыв между размером пакетов акций Банка Японии и пенсионного фонда GPIF еще сильнее увеличится.

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Ситуация сейчас

После позитивных новостей с фронта вакцинации может начаться глобальное восстановление на рынке.

Ноябрь стал самым прибыльным с 1994 года месяцем для индекса Nikkei 225 Stock Average — он вырос на 15%.

«Это привело к увеличению нереализованной прибыли в результате приобретения акций Банком Японии на более чем 10 трлн иен», — говорится в сообщении. При этом Банк Японии никогда не фиксировал прибыль по своим активам и продолжает их наращивать только благодаря покупкам биржевых фондов.

Как отметил управляющий Банка Японии, приобретение биржевых фондов необходимы банку как часть денежно-кредитного стимулирования для достижения установленного им целевого показателя инфляции.

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Источник: МинФин