Ежегодный рейтинг Fortune назвал Илона Маска бизнесменом года

Основателя Tesla и SpaceX Илона Маска назвали лучшим бизнесменом мира 2020 года. Первое место он занял в ежегодном рейтинге Fortune.

Фото: euronews

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Почему выбрали именно Маска

«49-летний Маск превратил небольшую компанию по производству электромобилей из Кремниевой долины в ведущего автопроизводителя в мире. Его аэрокосмическая компания SpaceX впервые с 2011 года вернула американцев на орбиту», — пояснили в Fortune свой выбор.

При этом главной особенностью Маска как бизнесмена издание называет его способность менять правила игры на крупных глобальных рынках — автомобильном, аэрокосмическом и технологическом.

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К тому же включение Tesla в биржевой индекс S&P 500 сделало Маска вторым богатым человеком в мире. Как известно, с 21 декабря 2020 года акции Tesla войдут в индекс S&P 500, куда допускаются только самые публичные американские компании, показывающие прибыль в течение не менее четырех кварталов.

Кто еще в лидерах

Среди пятерки лучших бизнесменов 2020 года также — производитель микрочипов AMD Лизу Су, председатель правления Nvidia Дженсен Хуанг, глава Netflix Рид Хастингс и руководитель металлургической компании Fortescue Metals Group Элизабет Гейнс.

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Напомним

Маск оказался на втором месте в рейтинге самых богатых людей мира, по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI), обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.

Собственный капитал 49-летнего предпринимателя вырос на $7,2 млрд — до $127,9 млрд, что стало результатом очередного роста цены акций Tesla.

В этом году Маск увеличил собственный капитал на $100,3 млрд. Еще в январе этого года миллиардер занимал 35-е место.

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Источник: МинФин