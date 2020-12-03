Минфин Германии внедряет налоговые льготы для сотрудников на «удаленке»

Правительство Ангелы Меркель в понедельник, 30 ноября, заявило, что планирует сократить налоги для людей, работающих на дому во время пандемии. Об этом пишет thelocal.de.

Фото: cloudav.ru

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Суть и цель законопроекта

Представитель правительственной коалиции заявил, что кабинет министров согласился с предложением, которое позволит сотрудникам, работающим на дому, сократить свой годовой налоговый счет на 5 евро за рабочий день – до максимальной суммы 600 евро в год.

Цель инициативы правительства – помочь компенсировать более высокие расходы за коммунальные услуги.

Министр финансов Олаф Шольц сказал, что предложенный закон, который, скорее всего будет одобрен парламентом в декабре, «весьма хорош для рабочих» и «не представляет серьезной финансовой проблемы для немецкого государства».

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Как было раньше

В соответствии с налоговым законодательством Германии, работник на «удаленке»обычно имеет право на снижение налогов только в том случае, если одна из комнат дома используется исключительно как офис. Но в связи с тем, что миллионы офисных сотрудников перенесли рабочие места в свои гостиные и на кухни, все больше парламентариев призывали к смягчению налоговых правил.

Исследования института Ifo показывают, что около 56% немецких работников в состоянии временно перейти на работу в формате «удаленки».

Массовый переход в этом году на работу из дома для снижения риска передачи сovid-19, вероятно, приведет к глобальным изменениям рабочего места. Существующий закон «больше не соответствует сегодняшнему рабочему миру», — сказал Себастьян Брем, член парламента и советник по налогам Ангелы Меркель. Министр труда Хубертус Хайль заверил, что хочет, чтобы в будущем сотрудники имели право просить время от времени работать из дома, хотя он отказался от первоначального предложения гарантировать рабочим не менее 24 дней домашнего офиса в году.

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Кстати

Удаленные сотрудники лучше вовлечены в рабочий процесс, чем их коллеги в офисе — они предпринимают на 23% больше действий, связанных с рабочими обязанностями. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования работы из дома.

По сообщению Bloomberg News, на прошлой неделе крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank заявил, что рассматривает возможность разрешить сотрудникам работать вне офиса на постоянной основе в течение двух дней в неделю.

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Источник: МинФин