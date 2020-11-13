Еще одно небанковское финансовое учреждение лишилось лицензии — НБУ

Национальный банк Украины 11 ноября 2020 года принял решение об отзыве у ЗАО «АРЖК» («Агентство по рефинансированию жилищных кредитов») генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 12 ноября 2012 года №95. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: delo.ua

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Причина отзыва лицензии

Лицензия отозвана ввиду отсутствия в ЧАО «АРЖК» минимально необходимого размера собственного капитала.

Для небанковских учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением кредитов и/или привлечением финансовых активов, установлено требование к наличию минимального собственного капитала в сумме 100 млн грн (положение № 297, которое определяет требования к компаниям, осуществляющим валютные операции).

Анализируя деятельность учреждения, Национальный банк установил несоответствие указанным требованиям к капиталу больше чем вдвое. В то же время акционеры ЗАО «АРЖК» не подтвердили свою готовность увеличить его капитал до установленного минимума.

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Что это означает

Отзыв генеральной лицензии на осуществление валютных операций не влияет на возможность осуществления ЧАО «АРЖК» основной уставной деятельности.

Компания будет осуществлять деятельность по предоставлению финансовых кредитов в национальной валюте за счет собственных средств и средств, полученных от размещения ипотечных облигаций. То есть лицензия компании на предоставление займов в гривне остается в силе.

С информацией о небанковских учреждений, имеющих действующие лицензии на осуществление валютных операций, можно ознакомиться по ссылке.

Финансовый рынок в цифрах

По состоянию на 31 октября 2020 года в Украине действует 74 банка и 2079 участников рынков небанковских финансовых услуг.

В октябре количество действующих банков не изменилось, количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2080 до 2079.

В октябре три кредитных союза, один страховщик, два ломбарда и одна финансовая компания оставили рынок по собственной инициативе и были исключены из ГРФУ. В то же время был зарегистрирован новый ломбард (ПТ «Ломбард» ООО «Фокстер продакт и компания»), две новые финансовые компании (ООО «ФК» Европейский микрофинансовый альянс и ООО «ФК «Смарт пей»), две лизинговые компании (ООО «Олмакс групп» и ООО «Сандора») и новый страховой брокер (ООО «Добробут та захист»).

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Источник: МинФин