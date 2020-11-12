Курс биткоина превысил $16 тысяч впервые с января 2018 года

12 ноября курс биткоина на криптобирже Binance впервые с января 2018 года превысил $16 тыс. Об этом пишет РБК.

Фото: mind.ua

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На 12:05 стоимость монеты составляет $16,15 тысяч, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 4%.

Что происходит с биткоином

Рост цены монеты начался в сентябре с локального минимума в $9,8 тыс.

За последние 2,5 месяца курс биткоина поднялся на 63%.

На данный момент доля первой криптовалюты на рынке составляет 64,6% при капитализации в $295 млрд, по данным Coinmarketcap.

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Почему дорожает биткоин

Существует ряд факторов, которые, с большой вероятностью, положительно повлияли на цену BTC.

PayPal запустил кастодиальные криптосервисы с потенциальным охватом до 26 млн человек по всему миру.

Повальное увлечение DeFi пошло на спад, о чем свидетельствуют большие просадки цен на токены (например, YFI, UNI) от их исторических пиков. Это могло быть объяснено тем, что отдельные лица и институциональные инвесторы перебалансировали свои портфели в сторону относительно менее рискованных криптоактивов, таких как биткоин.

Недавнее изменение цен на биткоин может быть связано с увеличением общественного признания его потенциала в качестве глобального макро-хедж-актива. Недавнее повышение цен с $13,5 тыс. могло быть вызвано развивающейся нестабильностью результатов выборов в США в 2020 году. Кроме того, отсутствие альтернативных безопасных активов также могло иметь место из-за недавних последствий covid-19. Например, многие европейские страны начали повторно уходить в «локдаун», что вызвало обеспокоенность по поводу статуса этих валют (фунт стерлингов, евро) и фондовых рынков в связи с потенциальными экономическими спадами. Интересно, что, несмотря на рост на 15,19% за последние 6 месяцев, цена на золото не росла вместе с BTC.

5 ноября Министерство юстиции объявило об аресте 69,37 тыс. биткоинов (в настоящее время оцениваемых более чем в $1 млрд), которые когда-то принадлежали основателю Silk Road Россу Ульбрихту. Это произошло после расследования, начатого ранее в этом году. На сегодняшний день это была самая крупная конфискация биткоинов правительством. Это объявление могло способствовать изменению цен, поскольку инвесторы признали, что собственность министерства юстиции США фактически блокировала предложение до потенциального аукциона, который состоится позднее после закрытия дела.