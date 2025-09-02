Бизнес

Топ-5 помилок дачників у вересні: експерти пояснили, у чому більшість помиляються

Вересень є важливим перехідним місяцем для садово-городніх робіт, адже саме в цей час закладається основа для наступного сезону.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте експерти зазначають, що багато власників присадибних ділянок припускаються однотипних помилок. Одна з найпоширеніших — це несвоєчасне збирання врожаю. Овочі та фрукти, залишені на грядках чи деревах, швидко втрачають якість, стають мішенню для шкідників і хвороб.

Ще однією типовою хибою є відмова від внесення добрив восени, що призводить до виснаження ґрунту і зниження врожайності у майбутньому році.

Не менш поширеною є проблема неправильного обрізання дерев і кущів. Якщо зробити це занадто рано або з порушенням техніки, рослини можуть ослабнути і не витримати зимових морозів.

Часто городники також забувають належним чином підготувати землю під зиму: необроблені ділянки залишаються вразливими до бур’янів і шкідників, а весняні сходи з’являються слабкими.

Окремо фахівці звертають увагу на занадто ранню посадку озимих культур. У випадку затяжного тепла рослини починають інтенсивно розвиватися, переростають і можуть загинути під час зимових холодів.

Саме тому аграрії рекомендують орієнтуватися не лише на календар, а й на реальні погодні умови, користуватися прогнозами синоптиків і планувати роботи з урахуванням агротехнічних вимог.

Корисно буде дізнатися й про те, як підготувати город до зими в осінній час.

