Чому заборонили продавати марганцівку: названо головну причину

Калію перманганат, відомий у побуті як марганцівка, донедавна широко застосовувався в медицині для дезінфекції та обробки ран.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте в останні десятиліття його продаж у вільному доступі було обмежено через комплекс факторів, серед яких і питання безпеки, і проблеми з незаконним використанням. Лікарі наголошують, що речовина має високу хімічну активність і у випадку неправильного застосування може викликати серйозні ураження шкіри, слизових оболонок та навіть внутрішніх органів.

При тривалому або надмірному контакті можливі хронічні отруєння, які негативно впливають на нервову систему.

Ще одним ключовим чинником стала необхідність контролю за прекурсорами, адже марганцівка може використовуватися як один із компонентів у незаконному виготовленні наркотичних речовин.

Саме з цієї причини її внесли до переліку речовин, що підлягають спеціальному обліку, а реалізація — лише за призначенням і у визначених медичних умовах. Аналогічні обмеження діють у багатьох країнах світу, де контроль над хімічними речовинами розглядається як елемент протидії наркобізнесу.

В українському контексті це рішення розглядають як компроміс між медичною доцільністю та захистом громадської безпеки, при цьому лікарі закликають пацієнтів не намагатися самостійно шукати шляхи придбання марганцівки, а використовувати сучасні, безпечніші антисептичні засоби.

Окрім того, експерти розповіли про те, як читання книжок розвиває мозок.