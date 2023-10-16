Топ 5 способов ликвидировать предприятие

Поэтому руководителям в любом случае приходится привлекать к этой работе компании, специализирующиеся в данной сфере.

Что такое ликвидация предприятия?

Сама по себе ликвидация предприятия является процессом, во время которого осуществляется прекращение деятельности компании. В зависимости от обстоятельств, каждый конкретный случай может иметь свои особенности.

Эта процедура имеет несколько этапов и требует четкого выполнения всех требований законодательства. Причина ликвидации может быть разной и в зависимости от нее выбирается способ.

Первым шагом в запуске процесса является принятие решения о прекращении деятельности предприятия, вторым, очень важным шагом должен быть правильный выбор компании, которая поможет запустить и эффективно провести всю процедуру от начала до конца. В Украине есть специалисты, пользующиеся большим доверием и для которых ликвидация предприятия является основным видом деятельности, связаться с ними можно по ссылке https://legal.ua/ru/likvidaciya-predpriyatij.html, здесь окажут всю необходимую юридическую помощь.

Эффективные способы ликвидации предприятия

Существует множество способов прекращения деятельности компании с разными временными рамками и дальнейшей судьбы предприятия. Настоящие специалисты подходят к этому вопросу индивидуально, подбирая тот из них, который будет максимально эффективным.

Наиболее часто на территории нашей страны применяются следующие варианты:

1. Реорганизация или слияние с другой компанией. Такой способ иногда используется для ликвидации компании, когда предприятие не может осуществлять свою деятельность в одиночку, но с другой фирмой может стать весьма успешной.

2. Ликвидация по решению учредителей или в судебном порядке. Причины могут быть самые разные, в том числе и финансовые.

3. Добровольная ликвидация. В законодательстве предусмотрен процесс ликвидации предприятия просто по решению компании свернуть свою деятельность.

4. Продажа компании. По этой системе предприятие может продаваться как посторонней компании, так и инвесторам. Такой метод выбирают фирмы, владеющие ценными активами, которые можно продать.

5. Процедура банкротства. Предполагает подачу в суд заявления о банкротстве компании, аресте ее имущества и продажи его в дальнейшем для погашения долгов.

Ликвидация предприятия через суд и по решению компании являются самыми продолжительными по времени процедурами, в некоторых случаях на это могут уйти месяцы и даже годы, но для многих представителей бизнеса могут оказаться наиболее оптимальными. Поэтому очень важно получить консультацию и доверить этот сложный процесс профессиональным опытным специалистам, которые смогут провести его от начала до конца в максимально короткие сроки для каждого способа.