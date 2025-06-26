Як правильно пишеться «йти» чи «іти»: думка філологів

Питання нормативності вживання слів «йти» чи «іти» актуальне для багатьох носіїв української мови, зокрема в умовах активної фіксації стандартів у діловому, освітньому та журналістському середовищі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з редакцією українського правопису, затвердженою Кабінетом Міністрів України у 2019 році, правильною та рекомендованою для використання є форма «йти», що є закріпленою в сучасному літературному варіанті мови.

У науковому середовищі філологи одностайно наголошують, що саме форма з йотацією – «йти» – відповідає нормам орфоепії та синхронного вжитку в офіційному стилі.

Її використання є нормативним у державних документах, освітніх матеріалах, публікаціях засобів масової інформації. Водночас, форма «іти» фіксується як варіантна або діалектна, допускається в усному мовленні, однак у сфері стандартизованої комунікації вважається небажаною.

Професорка Лариса Масенко, авторитетна дослідниця української мови, зазначає, що мовна норма не є застиглою, однак орієнтація на фонетичну логіку та еволюцію мови є вирішальним чинником.

За її словами, збереження йотованого варіанта відповідає сучасним орфографічним і фоносемантичним тенденціям, притаманним українській мові як самобутній системі. У такому контексті вибір форми «йти» є не лише правильним з погляду норми, а й ознакою мовної грамотності та культурної усвідомленості мовця.

Для деяких людей важливо дізнатися й про те, як правильно пишеться слово «вебпортал».