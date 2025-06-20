Як правильно пишеться слово «вебпортал»: філологи про поширені помилки

У сучасному українському діловому та інформаційному дискурсі термін «вебпортал» вживається надзвичайно часто, однак численні користувачі допускають суттєві граматичні похибки при його написанні.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Як зазначають провідні мовознавці Інституту української мови НАН України, згідно з чинною редакцією правопису (2019), правильним вважається саме суцільне написання цього слова — без дефісів та розділення.

Слово «веб» у цьому випадку не є повноцінним словом, а виступає у ролі префіксоїда, що семантично пов’язаний з англійським «web», яке означає «мережа».

Як частина складного іменника, «веб» у парі зі словом «портал» утворює єдине поняття, що означає цифрову платформу, яка об’єднує функціонал з доступу до великого обсягу контенту, електронних сервісів та інтегрованих інструментів взаємодії. На відміну від звичайного сайту, вебпортал передбачає наявність особистого кабінету користувача, структурованої панелі навігації та часто виконує роль цифрового хабу для установ, організацій або навіть країн.

Попри стабільність правописної норми, у практиці ділового листування, публічних звітів або медійного вжитку часто трапляються помилкові варіанти, зокрема написання «веб-портал» через дефіс (калька з англійської web-portal) або роздільне «веб портал», що є грубим відхиленням від норми.

Такі помилки виникають переважно через незнання мовних правил або механічне перенесення англомовної структури в українське мовне середовище.

Філологи наголошують: із розвитком інформаційних технологій та цифровізації суспільного життя точність термінології набуває особливої ваги. Тож дотримання лексичних та орфографічних норм є не лише ознакою грамотності, а й показником фахового рівня комунікації.

Більше того, експерти розповіли, як правильно пишеться слово коригування чи корегування.