Трамп зізнався у порушенні лікарських приписів і розповів про своє здоров’я

Трамп зізнався у порушенні лікарських приписів і розповів про своє здоров’я

Президент США Дональд Трамп, який до кінця свого другого терміну стане найстарішим президентом в історії країни, зізнався, що порушує рекомендації своїх лікарів, вживаючи заходи для зменшення спекуляцій щодо свого здоров’я. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Daily Mail.

У своєму інтерв’ю політик заявив, що приймає аспірин у дозах, більших за рекомендовані, оскільки, за його словами, він «трохи забобонний».

“Кажуть, що аспірин допомагає розріджувати кров, а я не хочу, щоб моя кров була густою. Я хочу, щоб вона була хорошою і рідкою,” — пояснив Трамп свою позицію.

Однак прийом великих доз аспірину може значно збільшити ризик побічних ефектів, таких як внутрішні кровотечі в шлунку, кишечнику або головному мозку — особливо у літніх пацієнтів.

Крім того, повідомляється, що руки Трампа часто можна побачити покритими щільним шаром маскувальної косметики. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що таким чином приховують синці, які, за її словами, з’являються через те, що президент часто тисне руки людям.

Окрім помітних синців, у Трампа був короткий період, коли він носив компресійні шкарпетки через набряки щиколоток. Однак, як сам президент, він вирішив припинити їх носити, оскільки вони йому не подобались.

Тим часом повідомлялося про те, що Порошенко міг почати співпрацювати з Коломойським.

