Трамп зізнався у порушенні лікарських приписів і розповів про своє здоров’я

Президент США Дональд Трамп, який до кінця свого другого терміну стане найстарішим президентом в історії країни, зізнався, що порушує рекомендації своїх лікарів, вживаючи заходи для зменшення спекуляцій щодо свого здоров’я. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Daily Mail.

У своєму інтерв’ю політик заявив, що приймає аспірин у дозах, більших за рекомендовані, оскільки, за його словами, він «трохи забобонний».

“Кажуть, що аспірин допомагає розріджувати кров, а я не хочу, щоб моя кров була густою. Я хочу, щоб вона була хорошою і рідкою,” — пояснив Трамп свою позицію.

Однак прийом великих доз аспірину може значно збільшити ризик побічних ефектів, таких як внутрішні кровотечі в шлунку, кишечнику або головному мозку — особливо у літніх пацієнтів.

Крім того, повідомляється, що руки Трампа часто можна побачити покритими щільним шаром маскувальної косметики. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що таким чином приховують синці, які, за її словами, з’являються через те, що президент часто тисне руки людям.

Окрім помітних синців, у Трампа був короткий період, коли він носив компресійні шкарпетки через набряки щиколоток. Однак, як сам президент, він вирішив припинити їх носити, оскільки вони йому не подобались.

