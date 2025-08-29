Коли молодик у вересні 2025 року: дата близька до кінця місяця

За даними NASA та Міжнародного астрономічного союзу, у вересні 2025 року молодик відбудеться 29 числа о 14:53 за київським часом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це явище є астрономічним і настає тоді, коли Місяць розташовується між Землею та Сонцем, унаслідок чого його освітлена частина повністю недоступна для спостереження з поверхні нашої планети.

З наукового погляду, саме з моменту молодика починається новий місячний цикл, який становить приблизно 29,5 діб.

Цей цикл має значення для астрономії, навігації та календарних систем. В окремих культурах світу молодик має також релігійне та культурне значення, оскільки з ним пов’язують початок свят або нових етапів життя.

Астрономи зауважують, що молодик може супроводжуватися певними природними ефектами, зокрема зміною припливів і відпливів. Деякі дослідження також вказують на вплив місячних фаз на біоритми людини, однак наукова база для таких висновків поки що залишається обмеженою.

Незважаючи на це, момент молодика привертає увагу не лише фахівців, але й широкої публіки, адже є символом нового початку, що має підтверджене астрономічне підґрунтя.

