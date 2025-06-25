В Ірані відбувається хвиля масових святкувань — у країні офіційно оголошено про перемогу в збройному протистоянні з Ізраїлем.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на національне агентство Fars.

Відмічається, що рішення про завершення військової конфронтації стало одностороннім кроком Ізраїлю, що, за словами іранських посадовців, є прямим свідченням його поразки.

Рада національної безпеки Ісламської Республіки Іран у спеціальному комюніке заявила, що країна змогла «змусити противника згорнути агресію і визнати військову неспроможність протистояти натиску з боку Ірану».

Цей крок подається як результат багаторічної стратегії асиметричної війни, в якій Іран продемонстрував новий рівень адаптації до сучасних конфліктів — з опорою на ракетні сили, кіберпотужності та регіональні проксі-структури.

Аналітики відзначають, що така заява має значно ширше значення, ніж локальна перемога. По-перше, це сильний внутрішньополітичний меседж для населення Ірану, що перебувало у стані напруги через можливу ескалацію.

По-друге, це потужний сигнал зовнішнім гравцям про зміну балансу сил у регіоні Близького Сходу. Тегеран, який донедавна вважався об’єктом тиску, тепер активно формує нові правила гри, апелюючи до своєї здатності «зупинити ворога» без прямої ескалації у глобальний конфлікт.

Крім того, експерти застерігають, що ця перемога, проголошена Іраном, може бути використана як прецедент для подальшої агресивної дипломатії з боку Тегерана на міжнародних майданчиках.

Уже зараз очікується хвиля заяв з боку союзників Ірану, зокрема Росії та Сирії, які можуть спробувати легітимізувати дії Ірану як успішний досвід опору Західному впливу.

Світова спільнота реагує обережно: одностороннє завершення ескалації не гарантує стабільності в регіоні. Водночас, даний кейс викликає особливу увагу в контексті української кризи — особливо з огляду на спільні інтереси Росії та Ірану у боротьбі з міжнародними санкціями та західною військовою домінантою.

До цього ж повідомлялося про те, що Іран та Ізраїль узгодили повне припинення вогню.