США можуть нанести удар тактичною ядерною зброєю по Ірану: що дізналися ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки дедалі гучніше лунають сигнали про можливість застосування надзвичайно радикальних заходів проти Ісламської Республіки Іран.

Про це повідмоляє «ПЛ» із посиланням на Fox News

За даними американського телеканалу, Пентагон не виключає сценарію використання тактичної ядерної зброї для знищення ядерного об’єкта Фордоу — одного з ключових елементів іранської програми зі збагачення урану, що розташований глибоко під землею і важко доступний для традиційного озброєння.

У цьому контексті особливу увагу привертає те, що колишній президент Дональд Трамп, який фактично веде передвиборчу кампанію з претензією на нову каденцію, заявив про намір ухвалити принципове рішення щодо подальших дій стосовно Ірану вже протягом наступних двох тижнів.

Така заява, зроблена в умовах глобальної нестабільності, може свідчити про ескалацію американської зовнішньої політики на Близькому Сході.

Аналітики вважають, що мова йде не лише про стримування іранських ядерних амбіцій, а й про демонстрацію рішучості з боку Вашингтона у питанні недопущення розширення «ядерного клубу». Використання навіть обмеженого тактичного ядерного арсеналу мало б не лише військові, а й надзвичайно потужні політичні наслідки — як для самого Ірану, так і для регіону загалом.

Удар по Фордоу, який розташований у важкодоступній гірській місцевості та вважається одним із найзахищеніших об’єктів, мав би на меті не просто завдати фізичної шкоди, а продемонструвати межу терпіння США.

Натомість раніше була заява про Іран скоро може атакувати бази США.