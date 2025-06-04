У НАТО хочуть змінити правила витрат: як тепер фінансуватимуть Україну

Країни-члени НАТО розглядають важливу зміну у підході до формування статистики оборонних витрат, що може суттєво змінити стратегічні пріоритети Альянсу у світлі затяжної війни Росії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Euractiv.

Йдеться про нову ініціативу, згідно з якою інвестиції у посилення обороноздатності Збройних Сил України, а також фінансування українського військово-промислового комплексу, можуть бути офіційно визнані як «пов’язані з обороною» в межах розширеного цільового показника у 5% від ВВП.

Поточна редакція документа передбачає, що з цієї п’ятипроцентної квоти 3,5% спрямовуватимуться на базові компоненти оборонного сектору, зокрема придбання озброєнь, технічне забезпечення військових частин та оплату особового складу.

Решта 1,5% будуть використані для розвитку інфраструктури, цифрової безпеки та проєктів, які зміцнюють національну стійкість країн-членів.

Ключовим моментом є новий підхід до обліку витрат, спрямованих на Україну. У випадку, якщо держава-член НАТО здійснює закупівлю нової зброї спеціально для передачі Україні, або інвестує в українські оборонні виробництва, ці суми потрапляють у категорію 1,5% додаткових витрат.

Натомість витрати на заміну техніки, яку раніше передали Україні зі складів, будуть включені до основного блоку в 3,5%.

Утім, облік не охоплює допомогу з резервів або гуманітарні програми — такі витрати залишаються поза межами оборонного бюджету, оскільки вже були раніше враховані як частина закупівель. Таким чином, уникатиметься дублювання показників, що дозволяє забезпечити прозорість і достовірність статистики оборонних витрат.

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