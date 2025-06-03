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Навроцький зробив першу заяву після перемоги на виборах президента Польщі: подробиці

Новообраний лідер Польщі вже виловився щодо своєї внутрішньої та зовнішньої політик.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Навроцький
Навроцький

Польща перегортає нову сторінку своєї політичної історії — Кароль Навроцький здобув переконливу перемогу на президентських виборах, отримавши мандат довіри від громадян у надзвичайно напруженій політичній боротьбі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на соцмережу Х Навроцького.

Вперше після складної, іноді навіть поляризуючої кампанії, кандидат чітко окреслив свої наміри щодо майбутнього курсу країни.

Під час свого виступу після оголошення результатів голосування, Навроцький заявив про повну готовність нести відповідальність за майбутнє держави та гідно представляти інтереси Польщі на міжнародній арені.

За його словами, перемога є свідченням суспільного запиту на стабільність, силу економіки, соціальну підтримку вразливих верств населення та більш тверде позиціонування Польщі у європейських та трансатлантичних структурах.

Звертаючись до громадян, новообраний президент наголосив, що не має наміру ігнорувати жодного питання, яке має значення для польського суспільства.

Йдеться як про внутрішні економічні виклики, так і про посилення геополітичної ролі країни в Європейському Союзі та НАТО. Особливу увагу буде приділено питанням енергетичної безпеки, конкурентоздатності на глобальному ринку та інституційної модернізації державного управління.

Навроцький також акцентував на важливості збереження суб’єктності Польщі на світовій арені. Це означає не лише відстоювання національних інтересів, але й формування стійких альянсів у складній геополітичній архітектурі сучасності.

Тим часом США розглядає можливість виходу з мирних переговорів по Україні.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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