Трамп дав нову обіцянку щодо скорого миру в Україні: що саме сказав президент

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо перспектив припинення бойових дій між Україною та Росією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на SkyNews.

Під час офіційної зустрічі з членами уряду США глава держави зробив низку заяв, які свідчать про спроби Вашингтона активізувати дипломатичні зусилля у врегулюванні повномасштабного конфлікту у Східній Європі.

За словами Трампа, адміністрація Білого дому очікує на відносно швидке досягнення згоди між сторонами війни щодо припинення вогню. Він підкреслив, що йдеться про реальні сподівання, а не декларативні формулювання. Глава США висловив переконання, що поточна війна є не лише безглуздою, але й жахливою у своїх наслідках, в тому числі для цивільного населення.

Знаковим стало й чергове наголошення Трампа на тому, що, на його думку, конфлікт можна було б уникнути, якби у 2022 році він залишався на посаді президента. Ця теза вписується в загальну риторику політика, який вважає, що дипломатичні механізми США могли б запобігти вторгненню Росії в Україну.

Президент також закликав до негайного перегляду пріоритетів у міжнародній політиці, наголосивши на необхідності діяти швидко та рішуче. На його думку, зволікання лише поглиблює кризу та ускладнює шанси на мирне вирішення.

Такі заяви можуть сигналізувати про нову фазу дипломатичної ініціативи Вашингтона, особливо з урахуванням майбутніх виборів у США та геополітичних змін, які впливають на баланс сил у світі.

Поки що невідомо, чи йдеться про підготовку до повноцінних переговорів, чи лише про формування платформи для майбутніх контактів. Проте сам факт активізації американської сторони створює нові контексти для аналізу подальших подій навколо України.

Більше того, у Трампа прокоментували нещодавню атаку РФ на Кривий Ріг.