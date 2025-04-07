У Трампа прокоментували нещодавню атаку РФ на Кривий Ріг

У світлі варварського удару російської ракети по житловому сектору Кривого Рогу, в результаті якого загинули 16 людей, включно з шістьма дітьми, на міжнародній арені посилюється тиск щодо необхідності жорсткої відповіді на зростаючу ескалацію терору з боку Кремля.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на допис пастора Бернса у соціальній мережі Х.

Одним із найемоційніших і водночас символічно важливих голосів на підтримку України став виступ Марка Бернса — впливового євангельського пастора зі США, відомого як духовного радника колишнього президента Дональда Трампа.

Бернс опублікував рішучу заяву, в якій не просто визнав відповідальність Росії за злочин, а й закликав міжнародну спільноту вийти за межі формальних співчуттів і перейти до конкретних кроків солідарності з українським народом.

Його слова — не просто політична заява, а духовний маніфест, що звертається до совісті Заходу. За словами Бернса, віра в добро, людяність та справедливість — це не емоція, а вольове рішення, яке повинно проявитися в діях.

Цей меседж лунає на тлі серйозного геополітичного перелому в самих США. Риторика представників Республіканської партії, що традиційно коливається між ізоляціонізмом та стратегічним протекціонізмом, поступово піддається впливу християнсько-консервативного етичного дискурсу, який активно пропагує Бернс.

Для американського електорату, особливо серед релігійних спільнот, його позиція може стати моральним дороговказом у питанні зовнішньої політики щодо України.

Це також нагадування про те, що війна Росії проти України — це не лише територіальний конфлікт, а глобальний моральний виклик. І реакція світу на подібні трагедії — не питання симпатій чи політичної доцільності, а випробування на здатність колективної цивілізації стояти на боці світла.

Нагадаємо, в адміністрації Трампа не виключають затягування війни через відсутність мирної угоди щодо України.