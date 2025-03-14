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США обговорюють із РФ новий план співробітництва з «Газпромом»: подробиці

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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США
США

США та Росія ведуть переговори щодо потенційної майбутньої співпраці з «Газпромом» у рамках міжнародних енергетичних проєктів.

Про це розповідає «ПЛ» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, ці консультації перебувають на ранній стадії, проте можуть мати стратегічне значення для енергетичної політики Вашингтона та Москви.

Згідно з інсайдерською інформацією, обговорення стосується можливого залучення російської компанії до міжнародних газових ініціатив, незважаючи на геополітичну напруженість та санкції, накладені на російський енергетичний сектор.

Питання потенційної співпраці викликає резонанс, оскільки США раніше заявляли про необхідність скорочення залежності від російських енергоресурсів.

За інформацією джерел, частина американських бізнес-кіл розглядає «Газпром» як можливого партнера для участі у глобальних проєктах, особливо у регіонах, де економічні та політичні умови сприяють такому співробітництву. Водночас у Вашингтоні визнають, що будь-які подальші кроки щодо взаємодії з російським енергетичним гігантом вимагатимуть ретельного аналізу політичних ризиків та відповідності міжнародним санкціям.

Нагадаємо, США прийняли нове рішення щодо постачання зброї Києву: що сталося.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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