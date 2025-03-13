Сирський прокоментував ситуацію к Курській області: чого змогли досягти ЗСУ

На території Курської області тривають інтенсивні бої між українськими та російськими силами, і за словами командувача Олександра Сирського, противник задіяв штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій для спроби прориву оборони ЗСУ.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» Сирського.

Російські війська намагаються витіснити українських захисників та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей. Однак українська армія успішно тримає оборону, завдаючи противнику значних втрат.

За офіційними даними, з початку Курської операції, яка розпочалася 6 серпня 2024 року, втрати російських військ перевищили 54,9 тисяч осіб. З них понад 22,2 тисячі загиблих, 31,8 тисячі поранених, а ще 942 військовослужбовців потрапили в полон.

Крім того, було знищено або виведено з ладу понад 2,1 тисячі одиниць військової техніки, серед яких 90 танків, 654 бойові бронемашини, дві системи ППО, авіація та майже 1500 безпілотників.

Російська авіація продовжує завдавати ударів навіть по власних територіях. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа він зазнав серйозних руйнувань, що фактично зробило населений пункт непридатним для проживання.

Сирський підкреслив, що головним завданням українських сил залишається збереження життів військовослужбовців, тому в разі необхідності підрозділи здійснюють маневри на вигідніші позиції.

Він також запевнив, що українські війська продовжать утримувати оборону в Курській області настільки довго, наскільки це буде доцільно та необхідно.

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