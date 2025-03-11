У Трампа виставили новий ультиматум Україні: що хочуть вирішити по територіям

Державний секретар США Марко Рубіо зробив гучну заяву щодо потенційного мирного врегулювання між Україною та Росією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The New York Times.

Під час міжнародних перемовин у Саудівській Аравії він наголосив, що Україні доведеться прийняти складні рішення, які можуть включати поступки територіями, захопленими Росією у 2014 році.

«Найголовніше, що ми повинні винести з цієї зустрічі, – це чітке розуміння, що Україна готова піти на важкі кроки, як і Росія, щоб зупинити цей конфлікт або принаймні призупинити його в певній формі», – заявив Рубіо.

Попри загальні тези про необхідність компромісів, Рубіо не запропонував конкретного плану угоди. Він наголосив, що і Київ, і Москва мають усвідомити: військове вирішення ситуації неможливе.

«Росія не здатна захопити всю Україну, але й Україні буде вкрай складно повернути кордони 2014 року у розумні терміни», – додав він.

Рубіо також підкреслив, що майбутня позиція США щодо військової допомоги Україні може коригуватися залежно від готовності Києва до мирних переговорів.

За його словами, одним із ключових питань переговорів у Саудівській Аравії стане обговорення подальшого фінансування українських оборонних програм.

Водночас Рубіо запевнив:

«Ми не будемо надавати військову допомогу росіянам», – що є непрямою відповіддю на побоювання щодо можливого послаблення підтримки України з боку Вашингтона.

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