Як припинення обміну розвідданими США з Україною посприяло на війну: подробиці

Зупинка обміну розвідувальними даними між США та Україною суттєво вплинула на ситуацію на полі бою, зокрема на проведення операцій у Курській області.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на джерела TIME.

Західні джерела повідомляють, що це створило стратегічну прогалину у спроможностях України протидіяти російському наступу. За інформацією високопосадовців, скорочення доступу до американських розвідувальних даних значно обмежило можливості українських військ щодо виявлення ворожих цілей та планування операцій.

Особливо це стосується дій у повітряному просторі, де українські сили втратили здатність оперативно реагувати на загрози з боку російської авіації.

Видання Time зазначає, що через призупинення військової допомоги Україна не може використовувати деякі з найбільш передових систем озброєння, що знижує ефективність оборони. Інститут вивчення війни (ISW) також наголошує на потенційних ризиках: без належної розвідки зростає небезпека прориву російських військ на ключових напрямках.

Таким чином, зміни в розвідувальній підтримці можуть суттєво вплинути на розвиток бойових дій, а Києву доведеться шукати альтернативні шляхи отримання критично важливої інформації для збереження стратегічних позицій.

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