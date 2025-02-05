Російські військові почали загадково пропадати в Мелітополі та Токмаку: подробиці від «Атеш»

Російських солдатів, яких відпускають із розташування 70-го полку на відпочинок «на вихідні» в Запорізькій області, після не знаходять.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на «Атеш».

Армія РФ почала втрачати солдатів у Запорізькій області, причому без сутичок із ЗСУ. В епіцентрі НП опинився 70-й гвардійський мотострілецький полк, командири якого відправляли своїх підлеглих на «вихідні» в Токмак і Мелітополь. Проблеми почалися після того, як російські солдати почали пропадати, так і не повертаючись із вікенду.

Як повідомили в «Атеш», командування полку вигадало абсурдне пояснення, спробувавши списати все на «п’яні бійки за жінок» з місцевими жителями. Партизани ж вказали на чутки, які ходять серед окупантів 70-ї МСП, адже налякані загарбники стверджують, що одного з їхніх соратників «убив місцевий мешканець, який ненавидить російські війська». Багато хто з військових 70-ї МСП покинули її лави шляхом СВЧ (самовільне залишення частини).

«Звертайтеся до нас — ми допоможемо вам зберегти життя», — закликали в «Атеш».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ змінила напрямок перекидання техніки через Маріуполь: куди тепер спрямовують резерви.